《中国债券市场每日交易备忘》--9月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币七年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.24% 进出口银行150亿元五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.79% 江苏沙钢集团23亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),工行及浦发银行主承 开滦集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行主承 韶能股份( 000601.SZ )6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行及中国银行主承 滨海投资集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),农业银行主承 辽通化工( 000059.SZ )10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中行及民生银行主承 普天信息20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 北京首都公路发展集团15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工行及建行主承 北京首都公路发展集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),工行及建行主承 福建投资开发集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行及浦发银行主承 山东黄金集团17亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中行及交行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 随州城投7亿元七年期固息债1280248,票面利率7.50% 云南水利水电投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280251,票面利率6.80% 江苏新海连发展集团13亿元八年期固息债1280253,票面利率7.00% 湘潭九华经济建设投资公司9亿元七年期固息债1280257,票面利率7.43% 中国节能环保集团18亿元五年期中票1282313,票面利率4.78% ============================================================================== 三、缴款: 松原市城市开发建设13亿元七年期固息债1280256,票面利率7.30% 江苏飞达控股集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)1280259,票面利率7.60% 北京兴展国有资产14亿元七年期固息债1280260,票面利率6.48% 赣粤高速( 600269.SS )12亿元一年期短融 陕西煤业化工集团35亿元一年期短融 滨化股份( 601678.SS )7亿元五年期中票 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票 无锡广电发展有限公司2亿元五年期中票 广东广晟资产经营公司20亿元五年期中票 广州地铁总公司35亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行200亿元20年期固息债060219付息,票面利率4.18% 国开行200亿元15年期固息债070202付息,票面利率4.05% 中粮集团公司6亿元15年期固息债078047付息,票面利率5.30% 天津保税区投资公司28亿元七年期固息债088031付息,票面利率7.00% 北京基础设施投资公司20亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债088035付息,票面利率5.20% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --受政策支持和鼓励的产业今年将获得更多资金支持.中国证券报周三报导,今年企业债发 行将进一步向重大交通、通讯、能源等产业项目倾斜,发改委已按照债券资金投资的领域,将 今年企业债申报分为绿色通道、重点支持和正常审批三类.[ID:nSB1760398] --国家统计局9/9公布8月工业品价格指数(PPI) (7月为-2.9%) 8月居民消费价格指数(CPI) (7月为1.8%) 1-8月城镇固定资产投资 (1-7月为20.4%) 8月社会消费品零售总额 (7月为13.1%) 8月工业增加值 (7月为9.2%) 8月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关9/10公布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差251.5亿美元) 国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽/边竞; 审校 李宏薇