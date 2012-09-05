〔全球油料作物〕大豆产量下滑将推升棕榈油需求与价格--油世界

路透汉堡9月4日电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二表示,创纪录的大豆价格将促使大量需求在未来数月转向更廉价的棕榈油,从而推高棕榈油价格.

"全球对棕榈油的依赖程度在未来12个月中将大幅提升,以此弥补其他植物油供应的短缺情况."油世界称,"我们预计棕榈油价格将在出口需求升温的推动下回升."

大豆价格仍接近8月30日创出的纪录高点,当时市场担心美国旱情将损伤大豆作物;而今年稍早在主要大豆出口国巴西和阿根廷已发生程度相近的旱灾.

不过油世界指出,棕榈油在8月的涨幅不及豆油."棕榈油价格被低估."其表示.

油世界称,马来西亚精炼脱色脱臭(RBD)的棕榈油较阿根廷豆油离岸价格(FOB)贴水,在过去四周扩大了每吨100美元左右,近几日达到了每吨280-290美元.

该机构指出,这一价差将促使购买需求从豆油转向棕榈油出口国印尼和马来西亚,不过泰国与中南美洲的棕榈油产量也可能会增加.

"我们目前预期2012年10月至2013年9月,全球棕榈油产量将达到约5,400万吨,2011/2012年度约为5,080万吨."油世界表示.

其还估计,印尼在2012年10月至2013年9月的棕榈油产量将从上一年度的2,502万吨增至2,660万吨,马来西亚的产量将从1,806万吨升至1,936万吨.(完)