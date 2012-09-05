〔全球油料作物〕大豆价格上涨导致畜牧业减产--油世界

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透汉堡9月4日电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二表示,牲畜饲养者正在削减产量,因今夏大豆和玉米价格涨至纪录高位,饲料成本增加.
"牲畜生产商已经开始对豆粕、玉米和其他配料价格上涨做出了反应.利润率转为负数,导致大量牲畜被屠宰,"油世界表示.
美国大豆和玉米期货价格今年夏季触及纪录高点,因高温和乾旱肆虐美国,同时乾旱亦侵袭大豆主要出口国巴西和阿根廷.大豆和玉米是牲畜饲料的重要构成.
油世界表示,"价格高企令饲养者难以承受,将导致减产,特别是在家禽和生猪行业."
该机构还表示,在大豆和玉米价格上涨后,巴西家禽饲养业的生产成本增加了25%,"因此家禽产量开始下降,预计2012年产量将仅有1,200万吨左右,较上年减少7%."
"美国和其他国家的家禽产量也已经开始下滑."
油世界认为,全球豆粕消费量或将在2012年10-12月下降,因高价导致牲畜产出减少.这种趋势将持续到2013年的前几个月,直到南美新作大豆上市.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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