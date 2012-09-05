〔全球油料作物〕大豆价格上涨导致畜牧业减产--油世界

路透汉堡9月4日电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二表示,牲畜饲养者正在削减产量,因今夏大豆和玉米价格涨至纪录高位,饲料成本增加.

"牲畜生产商已经开始对豆粕、玉米和其他配料价格上涨做出了反应.利润率转为负数,导致大量牲畜被屠宰,"油世界表示.

美国大豆和玉米期货价格今年夏季触及纪录高点,因高温和乾旱肆虐美国,同时乾旱亦侵袭大豆主要出口国巴西和阿根廷.大豆和玉米是牲畜饲料的重要构成.

油世界表示,"价格高企令饲养者难以承受,将导致减产,特别是在家禽和生猪行业."

该机构还表示,在大豆和玉米价格上涨后,巴西家禽饲养业的生产成本增加了25%,"因此家禽产量开始下降,预计2012年产量将仅有1,200万吨左右,较上年减少7%."

"美国和其他国家的家禽产量也已经开始下滑."

油世界认为,全球豆粕消费量或将在2012年10-12月下降,因高价导致牲畜产出减少.这种趋势将持续到2013年的前几个月,直到南美新作大豆上市.(完)