《热点透视》投资者需要冷静迎接下一阶段的市况

国际油市：油价基本持稳，美国增产与看涨押注创纪录多空相抵
路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cole; 编译 白云
路透伦敦9月4日电---今年夏天全球股市表现不错.美国股市标准普尔500指数过去三个月涨了10%,欧洲股市涨幅甚至更大.市场的乐观情绪在债券收益率走势中亦有体现,不过近期市场走势突显持续不散的忧虑情绪有多深.全球依然存在严峻问题,虽然近期形势有可能出现逆转,但进行资产配置的业内人士应保持冷静.
北半球国家市场的夏季涨幅是在清淡交投中实现的.欧洲几乎没有迹象显示自己有足够力量摆脱危机泥潭,中国公布的经济数据也平淡无奇.美国的经济数据倒是足够好,但因此就认为美国经济已稳稳处在上升轨道,就太天真了.
很多炒股的人期待央行挹注新的流动性,让他们的日子能好过些.实际上,他们应该改掉那个习惯.紧急措施的实施说明经济出现问题,虽然非常规措施能够帮扶股价,但依赖这类措施是短视行为.
投资者对投资品质孜孜以求,已将一些股票的价格推升到让人退避三舍的高位.比如,被MSCI明晟归为"消费品"公司的那类企业,他们的股票市盈率达到15倍,高出五年均值.一些新兴股市股指亦高于正常历史估值.花旗测算,墨西哥股市股指基于2012年获利预估的平均市盈率(本益比,P/E)为18倍,而全球股市市盈率为12.7倍.
与历史数据的比较显示,高评级的主权债价格依然很贵.但市盈率只有10倍的欧洲股市比美国股市便宜20%.与此同时,美国股市估值比25年来的正常水平要低几个点.分析师们常常表现得过于乐观,目前的汤森路透数据显示,他们预计标准普尔500企业第四季获利将增加10%.
与此同时,信贷价格却相对便宜.Markit Itraxx Crossover指数自3月来从500个基点扩大至570个基点.该指数包括40家投资级别以下欧洲企业债券的信贷违约互换(CDS)价格.高品质商业地产多达6%的可实现回报率也很吸引人.
那些看涨后市、进行跨资产配置的业内人士应该保持镇定才行.(完)
--译文审校 隋芬
路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。
这是2015年3月来最高水准，当时触及80，但仍远低于100。数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
路透2月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，交投迟滞，受美元 走强的情况下，农产品期货下滑打压。 “期棉是对宏观因素做出反应，这些因素打压其他商品。”法国兴业 银行分析师Gabriel Crivorot称。 美国小麦期货大跌2%，至近三周低点，玉米和大豆期货也跌至数周低 点。 美元兑一篮子主要货币持稳，本周美国总统特朗普将就经济发表讲话 ，且多位美联储官员也将讲话。 5月合约 收低0.45美分，或0.6%，报每磅76.12美分，交易区间 为76.03-77.14美分。 期货市场总成交量下降106口，至18,590口。数据显示，前一交易日 未平仓合约增加1,372口，至262,765口。 美元指数 微升0.06%。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommo dity CRB指数 下挫0.55%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)