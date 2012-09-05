苹果9月12日举行发布会,可能发布iPhone 5

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山9月4日电---苹果公司(AAPL.O)邀请各界人士出席9月12日在旧金山举行的发布会，外界普遍预期届时将发布iPhone 5。
一向内容神秘的邀请函上有“即将到来”的字样，上面印有数字12--活动于12日举行，数字12投下的阴影则构成数字5，可能是暗示苹果第五款智能手机即将面世的线索。
苹果iPhone发布会是科技界最引人瞩目的活动之一。消息人士表示，新款iPhone的屏幕可能比目前的iPhone 4S更大、更高端。智能手机为苹果公司贡献了一半以上的销售收入。
一位消息人士称，iPhone 5可能拥有4英寸屏幕。iPhone系列手机自诞生以来一直采用3.5英寸屏幕。
过去数月间外界也猜测苹果可能会发布一款屏幕稍小一些的iPad，但苹果周二发出的电邮邀请函中对此并无任何暗示。
苹果此次发布会在旧金山芳草地艺术中心(Yerba Buena Center for the Arts)举行，该公司以往发布iPad等新产品时常常选择这里。（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选