苹果9月12日举行发布会,可能发布iPhone 5

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山9月4日电---苹果公司(AAPL.O)邀请各界人士出席9月12日在旧金山举行的发布会，外界普遍预期届时将发布iPhone 5。

一向内容神秘的邀请函上有“即将到来”的字样，上面印有数字12--活动于12日举行，数字12投下的阴影则构成数字5，可能是暗示苹果第五款智能手机即将面世的线索。

苹果iPhone发布会是科技界最引人瞩目的活动之一。消息人士表示，新款iPhone的屏幕可能比目前的iPhone 4S更大、更高端。智能手机为苹果公司贡献了一半以上的销售收入。

一位消息人士称，iPhone 5可能拥有4英寸屏幕。iPhone系列手机自诞生以来一直采用3.5英寸屏幕。

过去数月间外界也猜测苹果可能会发布一款屏幕稍小一些的iPad，但苹果周二发出的电邮邀请函中对此并无任何暗示。

苹果此次发布会在旧金山芳草地艺术中心(Yerba Buena Center for the Arts)举行，该公司以往发布iPad等新产品时常常选择这里。（完）