〔中国钢铁〕大中型钢企7月近半亏损,困境恐在"金九银十"延续--报载

路透北京9月5日电---产能过剩导致的中国大中型钢铁企业单月亏损,恐在"金九银十"的传统旺季延续.国内媒体引述中钢协数据称,7月纳入中国钢铁工业协会统计的80家大中型钢铁企业中有38家亏损,亏损总额达36亿元,亏损面达46.8%.

第一财经日报周三引述中钢协内部统计数据并称,80家大中型钢铁企业共亏损19.8亿元,销售利润率为负0.7%;1-7月间80家钢铁企业仅3-5月实现盈利,其余月份均为亏损.

其数据显示,今年1-7月累计盈利仅7.1亿元,同比下降98.9%,亏损企业30家,亏损额达16.94亿元.

报导援引中联钢分析师胡艳平称,钢材市场在进入下半年之后非但没有好转,反而进一步恶化,最为明显的一点是钢价跌势加快.截至8月末主要品种累计跌幅多逼近甚至超过20%,均创下2010年以来低点;此外铁矿石价格回落前购置的原料成本偏高也是亏损加剧的一大因素.

上海期货交易所的螺纹钢主力合约SRBF3上周五已经较年初的高点跌近25%,而8月以来下跌约一成.中钢协副会长王晓齐此前坦言,现在中国钢铁业卖一吨钢的利润是1.68元,远低于去年上半年吨钢利润的118元.

交易商8月下旬表示,在近期铁矿石价格急跌后,中国钢厂本月已经违约或要求矿山推迟发货的供应合同铁矿石高达400万吨.[ID:nSB1737764]

为推动钢铁行业结构调整和产业升级,中国工业和信息化部近日表示,将淘汰粗钢年产量100万吨以下的普钢企业.此外,钢企的高炉容积必须达到400立方米以上,否则将被淘汰.[ID:nSB1758238]

中钢协的最新统计数据显示,8月中旬重点大中型企业粗钢日均产量为158.03万吨,旬环比下降2.48%;预估全国粗钢日均产量为193.04万吨,旬环比下降2.01%,旬产量数据环比虽略有下降,但仍然在190万吨以上的高位.

第一财经日报报导还称,由于终端需求一直没有回暖的迹象,中间商的订单大幅减少,钢企为打开销售渠道,全国很多钢厂都加大了直供比例;这已经令一些钢贸商已经退出了市场,而另一些钢贸商则在向加工服务领域渗透.(完)