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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 09:19 BJT

〔韩国热股〕现代汽车股价跌逾3%,因公司8月美国市场销售成绩不佳

路透首尔9月5日电---韩国现代汽车(005380.KS)股价周三下跌逾3%,此前公司称其8月美国市场销量仅较上年同期增加4%.

现代汽车美国市场占有率8月降至4.8%,上年同期和今年7月分别为5.5%和5.4%.(完)

--编译 张荻;审校 艾茂林

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