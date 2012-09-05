〔美国个股〕通用汽车冀借助中国上汽集团设计的首款轿车打开印度市场

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
* 通用汽车印度公司期望借助中国设计的首款轿车提振销售
* 当地厂商控制印度汽车市场,小型轿车占主导
* 外资公司受制于缺乏印度专用车型
* 通用汽车、福特汽车和大众汽车占有较低的市场份额
路透印度9月5日电---美国通用汽车(General Motors)(GM.N)本周开始初步生产史上首款中国设计,针对印度市场的轿车,此乃通用汽车竭力扩大印度市场份额的重要一步,而外资汽车厂商在印度一直处境艰难.
印度人钟爱小型轿车,其汽车市场竞争激烈且对价格敏感,令很多世界主要汽车厂商严重受创,他们仅占较低的市场份额,输给了那些专注印度市场的小型车生产商.
通用汽车印度公司总裁Lowell Paddock在印度西部一家工厂接受路透专访时表示,紧凑掀背型轿车赛欧(Sail)将于下月销售,此乃通用汽车中国合作伙伴上汽集团(600104.SS)设计的首款汽车.
"(上汽集团)给我们设计的轿车更注重地区需求,更专注于新兴市场,"Lowell Paddock说."赛欧在某些方面或许是首款主要满足亚洲客户需求的汽车."
上汽集团持有通用汽车印度分公司50%的股权,上汽集团旗下一款较大尺寸的旅行车将于2012年底前开始在印度生产.
尽管外资汽车厂商在印度已投资数十亿美元,且辛苦耕耘数十载,但外资车商在印度合计的市场份额不到25%.这与中国情况截然不同,不包括韩国现代汽车在内,通用汽车和德国大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG_p.DE)在中国轿车市场占有率居前,合计份额达30%.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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