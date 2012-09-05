〔国际油市〕委内瑞拉今年或许无法实现每日350万桶的原油产量目标

路透委内瑞拉波多拉克鲁兹9月4日电---委内瑞拉可能达不到2012年日产350万桶石油的目标,即便位于奥利诺科重油带的两家新合资企业料将在今年年底前投产.

能源和石油部长拉米雷斯周二表示,委内瑞拉的日产量为313万桶,明显低于总统查维斯所宣布的今年底前达到350万桶的目标.委内瑞拉为石油输出国组织(OPEC)的成员国.

委内瑞拉国有石油公司(PDVSA)称,包括意大利埃尼集团(Eni)(ENI.MI)和俄罗斯公司组成的一财团进行的投资项目预定在2012年底前投产,但产量将不足以弥补缺口.

"目前日产量为313万桶,其中170万桶是重质油."拉米雷斯在一石油会议上表示.

他称,委内瑞拉在2012年将投资创纪录的180亿美元,其中约60亿美元将用于提高原油产量.目前的油价将保证PDVSA拥有足够现金流支持投资计划.

但奥利诺科广阔的石油带起步迟缓.该地区料将是今年增产的主要驱动力.

PDVSA和埃尼集团组建的合资企业Petrojunin,以及Rosneft(ROSN.MM)和LUKOIL(LKOH.MM)投资的Petromiranda,应会在今年年底前达到合计约8万桶的日产量.

批评人士表示,委内瑞拉未能持续投资石油行业.该行业是委内瑞拉经济的支柱.(完)