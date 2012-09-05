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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 09:17 BJT

〔台湾股市〕低开,投资者静候欧洲央行会议和美国就业数据出炉

路透台北9月5日电---台湾股市周三低开0.29%,追随地区其他股市的跌势,市场情绪谨慎,投资者等候周四欧洲央行(ECB)会议和周五美国非农就业岗位数据出炉.

加权股价指数.TWII下滑21.42点,至7,429.93点.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超12.78亿台币,本月累计卖超17.14亿.[ID:nST0547215](完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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