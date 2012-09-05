〔台湾股市〕低开,投资者静候欧洲央行会议和美国就业数据出炉

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透台北9月5日电---台湾股市周三低开0.29%,追随地区其他股市的跌势,市场情绪谨慎,投资者等候周四欧洲央行(ECB)会议和周五美国非农就业岗位数据出炉.
加权股价指数.TWII下滑21.42点,至7,429.93点.
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超12.78亿台币,本月累计卖超17.14亿.[ID:nST0547215](完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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