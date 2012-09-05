版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 09:28 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆接近纪录高位,因全球供应紧张及基金买盘

路透悉尼9月5日电---美国大豆周三徘徊在上日所及的纪录高位附近,受全球供应紧张、以及基金的投机性买盘提振.

家畜和鸡饲料的主要蛋白质补剂--豆粕周二也触及纪录高位每短吨554.40美元,高于7月31日创下的前一个高点554.20.

芝加哥期货交易所(CBOT)-9月大豆期货SU2跌0.1%,报每蒲式耳17.69美元.周二盘中曾触及17.94-3/4美元的纪录高位,之后小幅回落,上涨0.37%,报每蒲式耳17.71美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐