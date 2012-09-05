〔芝加哥期市〕CBOT大豆接近纪录高位,因全球供应紧张及基金买盘

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透悉尼9月5日电---美国大豆周三徘徊在上日所及的纪录高位附近,受全球供应紧张、以及基金的投机性买盘提振.
家畜和鸡饲料的主要蛋白质补剂--豆粕周二也触及纪录高位每短吨554.40美元,高于7月31日创下的前一个高点554.20.
芝加哥期货交易所(CBOT)-9月大豆期货SU2跌0.1%,报每蒲式耳17.69美元.周二盘中曾触及17.94-3/4美元的纪录高位,之后小幅回落,上涨0.37%,报每蒲式耳17.71美元.
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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