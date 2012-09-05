〔芝加哥期市〕CBOT大豆接近纪录高位,因全球供应紧张及基金买盘

路透悉尼9月5日电---美国大豆周三徘徊在上日所及的纪录高位附近,受全球供应紧张、以及基金的投机性买盘提振.

家畜和鸡饲料的主要蛋白质补剂--豆粕周二也触及纪录高位每短吨554.40美元,高于7月31日创下的前一个高点554.20.