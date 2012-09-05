《台湾重要政经日程》--9月5日-12月31日

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
==================今日重要政经消息======================
9/5(三)
--08:30 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月年增率为2.46%.
--14:25 瑞信"2012亚洲科技论坛"媒体说明会.
--14:30 开发金控(2883.TW)召开第二季业绩说明会.
--16:10 央行公布8月底外汇存底,上月外汇存底为3,911.08亿美元.
--央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.
==================近期重要政经消息======================
9/7(五)
--16:00 财政部公布8月进出口数据,7月出口年减11.6%,进口则是年减3.2%.
9/19(三)
--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.
9/20(四)
--16:00 经济部公布8月外销订单,7月年减4.4%.
9/24(一)
--08:30 主计处公布8月季调失业率,上月为4.25%.
--16:00 经济部公布8月工业生产,上月为衰退0.02%.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
11/20(二)
--台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选