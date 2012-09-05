《台湾重要政经日程》--9月5日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 9/5(三) --08:30 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月年增率为2.46%. --14:25 瑞信"2012亚洲科技论坛"媒体说明会. --14:30 开发金控( 2883.TW )召开第二季业绩说明会. --16:10 央行公布8月底外汇存底,上月外汇存底为3,911.08亿美元. --央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币. ==================近期重要政经消息====================== 9/7(五) --16:00 财政部公布8月进出口数据,7月出口年减11.6%,进口则是年减3.2%. 9/19(三) --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币. 9/20(四) --16:00 经济部公布8月外销订单,7月年减4.4%. 9/24(一) --08:30 主计处公布8月季调失业率,上月为4.25%. --16:00 经济部公布8月工业生产,上月为衰退0.02%. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 11/20(二) --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 詹静宜; 审校 林高丽