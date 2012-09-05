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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 09:32 BJT

《台湾重要政经日程》--9月5日-12月31日

==================今日重要政经消息======================   
   9/5(三) 
  --08:30 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月年增率为2.46%.
  --14:25 瑞信"2012亚洲科技论坛"媒体说明会.
  --14:30 开发金控(2883.TW)召开第二季业绩说明会.
  --16:10 央行公布8月底外汇存底,上月外汇存底为3,911.08亿美元. 
  --央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.

  ==================近期重要政经消息====================== 
  9/7(五)
  --16:00 财政部公布8月进出口数据,7月出口年减11.6%,进口则是年减3.2%.  

  9/19(三)
  --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.

  9/20(四)
  --16:00 经济部公布8月外销订单,7月年减4.4%.

  9/24(一)
  --08:30 主计处公布8月季调失业率,上月为4.25%. 
  --16:00 经济部公布8月工业生产,上月为衰退0.02%.

  10/10(三)
  --金融市场因国庆日休市一天.

  11/20(二)
   --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  注: * 代表新增内容.(完)          
 
  --记者 詹静宜; 审校 林高丽

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