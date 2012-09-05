〔中国货币市场〕七天回购利率调头向上,部分大行开盘做价定下基调

路透上海9月5日电---中国银行间市场周三早盘七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS调头向上,并再度恢复至央行同期限逆回购定价附近.交易员表示,七天期利率走出昨日的"洼地"实属正常,而部分大行开盘做价,为市场定下基调.

"估计还是比较大的行有这个实力.做价格成本不高,早盘开几笔,(全天利率)就定了"北京一交易员指出.

交易员认为,资金情况持续转好,银行存在放低利率融出资金的必要性,欲以3.50%的定价融出七天期资金并不容易.这亦是早盘交易稀松的主要原因.

若七天期品种继续按周二2.50%的价格运行,将逼迫央行公开市场同期逆回购价格的下跌.但从央行的角度,还是要引导市场资金利率维持在区间范围内,不应该有大幅下跌.因此,有交易员猜测,部分大行略显异常的做价行为不排除是受央行指导.

近两日成交明细尽显资金利率定价的混乱.周二七天期回购利率开盘第二笔成交在2.20%后,整个交易区间进入"洼地"在2.50%附近.而今日开盘不久,两笔规模在20亿元人民币的成交,价格均为3.50%,随即奠定加权均价定位.

周二央行进行了550亿元七天期逆回购操作量,中标利率持稳在3.40%.同时进行的400亿元14天期逆回购则打破上周四的稳势,下跌5个基点(bp)至3.50%.[CN/CN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.1526 2.0233 +12.93 3,468.78

七天CN7DRP=CFXS 3.4304 2.4985 +93.19 364.49

14天CN14DRP=CFXS 3.2311 3.0871 +14.40 38.46

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.1597 2.0324 +12.73 1,089.00

七天CHICNY7D=CFXS 3.4477 2.5273 +92.04 91.50

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