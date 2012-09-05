俄罗斯曾考虑从驻叙利亚海军基地撤离人员--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月4日电---俄罗斯国际文传电讯社(Interfax)周二援引军方消息人士的话报导称，俄罗斯今年夏季曾考虑从叙利亚撤离军事人员，但最终认为该国局势比较稳定，还没到需要撤离的程度。

俄罗斯任何此类撤离行动，都可能是该国担心叙利亚总统阿萨德面临下台危险的信号。自去年3月以来，叙利亚危机已导致2万人丧生。

Interfax的报导暗示，俄罗斯暂无放弃位于地中海的塔尔图斯港(Tartous)补给基地的计划。该基地是俄罗斯在前苏联势力范围以外唯一的海军基地。

"派俄罗斯海军舰艇特遣队执行远程任务的计划，设想到了从叙利亚撤离俄罗斯专家的可能性，"报导援引俄罗斯总参谋部未具名消息人士的话称。

该消息人士称，如果当时叙利亚局势变得紧张，撤离计划就会付诸实施。但参谋总部的分析人士认为，叙利亚局势还算稳定，俄罗斯的海军基地未面临危险。

该消息人士指出，在执行此次任务期间，8月初曾有大型登陆舰停靠塔尔图斯港补给基地加油并补充给养，但"没带走任何人员和设备"。

报导未指明撤离计划是否包括撤离在叙利亚的俄罗斯"军事专家"。俄罗斯称这些军事专家是按双边武器合同向叙利亚政府提供援助。(完)