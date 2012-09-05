涉嫌打空姐官员方大国被停职--新华

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Michael Martina/John Ruwitch

路透北京/上海9月4日电---广州市越秀区委常委、武装部政委方大国殴打空姐的消息日前在网上广泛传播。据新华社报导，方大国已被停职。

新华社周二报导称，方大国夫妇因行李放置问题与空姐周雨蒙发生争执，当时他们夫妇二人身上都有酒气。新华称方大国已停职检查。

新华最初报导称，初步调查发现方大国已向周雨蒙道歉，但并未殴打她。

周雨蒙在新浪微博发布的照片显示，她胳膊青肿、衣服破损，引发网民对方大国的愤怒。

"方大国，你在世界面前让中国丢脸，"一名微博用户评论道。

周雨蒙发布的照片在网上广泛传播后，新华称，当地政府对方大国进行了进一步调查，已让他停职。

《环球时报》称，随着民众与地方官员的冲突增多，类似事件在网上的传播像野火一样。

该报称，如果官员无法勇敢面对公众监督，与民众沟通还是处于被动，就很难改善官员的公众形象。(完)