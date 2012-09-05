涉嫌打空姐官员方大国被停职--新华

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Michael Martina/John Ruwitch
路透北京/上海9月4日电---广州市越秀区委常委、武装部政委方大国殴打空姐的消息日前在网上广泛传播。据新华社报导，方大国已被停职。
新华社周二报导称，方大国夫妇因行李放置问题与空姐周雨蒙发生争执，当时他们夫妇二人身上都有酒气。新华称方大国已停职检查。
新华最初报导称，初步调查发现方大国已向周雨蒙道歉，但并未殴打她。
周雨蒙在新浪微博发布的照片显示，她胳膊青肿、衣服破损，引发网民对方大国的愤怒。
"方大国，你在世界面前让中国丢脸，"一名微博用户评论道。
周雨蒙发布的照片在网上广泛传播后，新华称，当地政府对方大国进行了进一步调查，已让他停职。
《环球时报》称，随着民众与地方官员的冲突增多，类似事件在网上的传播像野火一样。
该报称，如果官员无法勇敢面对公众监督，与民众沟通还是处于被动，就很难改善官员的公众形象。(完)
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。