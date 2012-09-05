〔新债招标〕中国进出口行五年期债利率3.78%,基本符合预期--业内人士

国际油市：油价基本持稳，美国增产与看涨押注创纪录多空相抵
路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。
路透上海9月5日电---业内人士周三透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率3.78%,基本符合此前的预测均值3.79%.
业内人士并透露,该期债投标倍数为1.9倍.
该期债为进出口行今年第13期金融债.具体条款如下:
第13期
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招标总量 150亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 9月12日
发行期 9月5日-9月12日
上市日 9月18日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
---------------------------------------------------(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 张喜良
路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。
这是2015年3月来最高水准，当时触及80，但仍远低于100。数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
路透2月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，交投迟滞，受美元 走强的情况下，农产品期货下滑打压。 “期棉是对宏观因素做出反应，这些因素打压其他商品。”法国兴业 银行分析师Gabriel Crivorot称。 美国小麦期货大跌2%，至近三周低点，玉米和大豆期货也跌至数周低 点。 美元兑一篮子主要货币持稳，本周美国总统特朗普将就经济发表讲话 ，且多位美联储官员也将讲话。 5月合约 收低0.45美分，或0.6%，报每磅76.12美分，交易区间 为76.03-77.14美分。 期货市场总成交量下降106口，至18,590口。数据显示，前一交易日 未平仓合约增加1,372口，至262,765口。 美元指数 微升0.06%。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommo dity CRB指数 下挫0.55%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)