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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 11:08 BJT

〔新债招标〕中国进出口行五年期债利率3.78%,基本符合预期--业内人士

路透上海9月5日电---业内人士周三透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率3.78%,基本符合此前的预测均值3.79%.

业内人士并透露,该期债投标倍数为1.9倍.

该期债为进出口行今年第13期金融债.具体条款如下:

第13期

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招标总量 150亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 9月12日

发行期 9月5日-9月12日

上市日 9月18日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

---------------------------------------------------(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 张喜良

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