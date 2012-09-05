日本政府已同意购买钓鱼岛--报导

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月5日电---日本媒体周三报导称，日本已同意从私人“岛主”手中购买钓鱼岛。此举可能令中日关系的紧张升级。
中日钓鱼岛争端由来已久，双方均称对此岛及周边的渔业区和可能的天然气资源拥有主权。
日本《朝日新闻》和《读卖新闻》报导称，日本政府将以20.5亿日元（2,615万美元）的价格购买钓鱼岛，并会很快和私人“岛主”签署购买合同。
报导称，购买计划最早会在9月中旬召开的内阁会议上获得批准。
今年稍早，日本右翼人士、东京都知事石原慎太郎提议购买钓鱼岛。上周末，东京都政府还派由官员组成的考察团前往钓鱼岛附近水域进行考察。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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