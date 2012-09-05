日本政府已同意购买钓鱼岛--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月5日电---日本媒体周三报导称，日本已同意从私人“岛主”手中购买钓鱼岛。此举可能令中日关系的紧张升级。

中日钓鱼岛争端由来已久，双方均称对此岛及周边的渔业区和可能的天然气资源拥有主权。

日本《朝日新闻》和《读卖新闻》报导称，日本政府将以20.5亿日元（2,615万美元）的价格购买钓鱼岛，并会很快和私人“岛主”签署购买合同。

报导称，购买计划最早会在9月中旬召开的内阁会议上获得批准。

今年稍早，日本右翼人士、东京都知事石原慎太郎提议购买钓鱼岛。上周末，东京都政府还派由官员组成的考察团前往钓鱼岛附近水域进行考察。（完）