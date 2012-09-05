中国官方媒体告诫美国勿在中国周边挑拨离间

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月5日电（记者 Andrew Quinn）--中国《人民日报》海外版发表评论文章，告诫美国不要在中国周边挑拨离间。
美国国务卿希拉里正在中国访问，将与中国国家主席胡锦涛以及其他高层官员进行会谈。
中美双方均强调希望发展稳定关系，但南海问题持续影响两国关系，中国认为美国在寻求遏制中国影响力。
《人民日报》海外版称：“美方近来在钓鱼岛、南海等问题上的所作所为不能不使人怀疑，其试图挑拨离间以期坐收渔人之利。长此以往，美方这样的亚太战略调整会得不偿失，甚至适得其反。”
希拉里周一访问印尼时，敦促中国和东南亚国家迅速就南海问题达成共同行为准则，称解决南海争端应“避免强迫、挑衅、威胁，更不要动武”。
中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上表示，美国在南海主权争议问题上并未发挥正面作用。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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