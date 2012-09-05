中国官方媒体告诫美国勿在中国周边挑拨离间

路透北京9月5日电（记者 Andrew Quinn）--中国《人民日报》海外版发表评论文章，告诫美国不要在中国周边挑拨离间。

中美双方均强调希望发展稳定关系，但南海问题持续影响两国关系，中国认为美国在寻求遏制中国影响力。

《人民日报》海外版称：“美方近来在钓鱼岛、南海等问题上的所作所为不能不使人怀疑，其试图挑拨离间以期坐收渔人之利。长此以往，美方这样的亚太战略调整会得不偿失，甚至适得其反。”