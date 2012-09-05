韩国官员称朝鲜今年粮食产量或下降

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月4日电---韩国一名官员周二称，受旱涝灾害影响，朝鲜今年粮食产量可能减少13%。这对于长期粮食短缺的朝鲜无异于雪上加霜。

一周前，一名刚从朝鲜返回的援助人员亦表示，朝鲜可能重演类似1990年代的饥荒。当时的大饥荒夺走了百万朝鲜人的生命。

要求匿名的韩国官员告诉路透：“明年朝鲜的粮食供应可能艰难。”

他估计今年朝鲜粮食产量减少60万吨，而即便在收成好的年头，朝鲜也需要外部援助，才能满足国内粮食需求。

联合国估计朝鲜一年粮食需求约530万吨，而国内产量通常为450万吨。

世界粮食计划署称，本月将对朝鲜粮食供应情况作全面评估。

8月底台风袭击朝鲜，导致48人丧生，大量作物损毁。

近期联合国报告指出，朝鲜2,400万人口有720万人处于“长期贫困”，有三分之一的儿童因营养不足而发育不良。（完）