韩国官员称朝鲜今年粮食产量或下降

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月4日电---韩国一名官员周二称，受旱涝灾害影响，朝鲜今年粮食产量可能减少13%。这对于长期粮食短缺的朝鲜无异于雪上加霜。
一周前，一名刚从朝鲜返回的援助人员亦表示，朝鲜可能重演类似1990年代的饥荒。当时的大饥荒夺走了百万朝鲜人的生命。
要求匿名的韩国官员告诉路透：“明年朝鲜的粮食供应可能艰难。”
他估计今年朝鲜粮食产量减少60万吨，而即便在收成好的年头，朝鲜也需要外部援助，才能满足国内粮食需求。
联合国估计朝鲜一年粮食需求约530万吨，而国内产量通常为450万吨。
世界粮食计划署称，本月将对朝鲜粮食供应情况作全面评估。
8月底台风袭击朝鲜，导致48人丧生，大量作物损毁。
近期联合国报告指出，朝鲜2,400万人口有720万人处于“长期贫困”，有三分之一的儿童因营养不足而发育不良。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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