〔金属期市〕期铜从经济刺激措施憧憬中寻获支撑,等候ECB会议召开

路透新加坡9月5日电---伦敦期铜周三持稳,因投资者冀望主要央行将受到启发采取行动提振全球经济成长,或至少在周四欧洲央行(ECB)会议和周五美国就业数据公布前表达此类意愿.

0125GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小涨0.1%,报每吨7,627美元,该期约周二收跌0.5%.期铜周一触及一周高位7,700美元,但近几个月来一直难以找到上涨动能,自5月中旬以来维持在每吨8,000美元下方,低于2月触及的今年高位8,765美元.