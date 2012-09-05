〔金属期市〕期铜从经济刺激措施憧憬中寻获支撑,等候ECB会议召开

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透新加坡9月5日电---伦敦期铜周三持稳,因投资者冀望主要央行将受到启发采取行动提振全球经济成长,或至少在周四欧洲央行(ECB)会议和周五美国就业数据公布前表达此类意愿.
0125GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小涨0.1%,报每吨7,627美元,该期约周二收跌0.5%.期铜周一触及一周高位7,700美元,但近几个月来一直难以找到上涨动能,自5月中旬以来维持在每吨8,000美元下方,低于2月触及的今年高位8,765美元.
上海期货交易所主力12月期铜合约SCFcv1下跌0.27%,报每吨55,870元人民币(8,800美元).
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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