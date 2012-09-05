〔中国债市〕近期将迎来数只大型新债集中发行,或对资金面有所扰动

路透北京9月5日电---中国金融市场将在未来一周迎来逾800亿元人民币的新债发行,特别是数只大型国企债券将在银行间市场密集发行,恐将对资金面造成影响.

不过,受央行滚动逆回购大力注水的影响,目前资金面相对宽松.得益于央行当前针对流动性进行逆回购的灵活调控思路,多数投资者对短期资金面状况并无太多担忧.

两位消息人士周三向路透表示,中国铁道部拟于下周二(11日)发行今年第五期铁道债,规模为200亿元人民币,七年和20年期品种各半.[ID:nSB1761196]

另据公告显示,中国神华和中铝将分别于本周五(7日)簿记建档发行100亿元中票和50亿元短融;中国农业发展银行亦将于本周五(7日)招标发行不超过120亿元固息金融债;中国大唐集团将于周四(6日)簿记建档发行50亿元超短期融资券.

同时下周,中石油将于下周一(10日)在银行间债市发行今年第四期200亿元中期票据;国家电网下周三(12日)亦将发行100亿元中票.

另外,今日中国财政部亦招标发行了300亿元七年期固息国债,中标收益率3.25%,且中国进出口银行亦在银行间债市招标发行了五年期固息债,中标利率3.78%,均符合预期.

北京一家大型券商人士称,近期发行量较高,尤其是大规模的债券发行较多,这将对资金有些分流.不过最近资金面不算太紧,预计要到下半月,随着月末季节性因素显现,才会逐步趋紧.

"(新债密集发行)在一段时间内对资金面可能会有影响,钱全部到位之后会有冻结期,但长期来看影响则不大...,供给增加主要是对收益率影响较大",北京另一大型券商的债券研究部人士称.

本周规模在50亿元以上的主要债券到期量为470亿元.[ID:nSB1757448]

中国银行间市场周三早盘七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS调头向上,并再度恢复至央行同期限逆回购定价附近.交易员表示,七天期利率走出昨日的"洼地"实属正常,而部分大行开盘做价,为市场定下基调.[CN/CN](完)

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