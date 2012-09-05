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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 10:38 BJT

〔新债招标〕中国七年期国债中标利率3.25%,基本符合预期--业内人士

路透北京9月5日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币七年期固息国债,中标利率为3.25%,基本符合此前3.24%的市场预测均值.

业内人士并透露,该期债首场投标倍数1.47倍,边际(最优)中标利率为3.29%.

该期新债为财政部今年第16期记账式附息国债,利息按年支付.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期债9月6日开始发行并计息,9月10日发行结束,9月12日起上市交易.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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