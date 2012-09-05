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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 10:42 BJT

〔日本经济〕央行委员宫尾龙藏称,必要时需采取审慎而大胆的政策

路透日本9月5日电---日本央行审议委员宫尾龙藏周三表示,央行必须在必要时采取审慎而大胆的政策,暗示若经济复苏前景受到威胁,央行准备进一步宽松货币政策.

宫尾亦警告风险升高,例如全球经济成长放缓及日圆升值,并称出口及产出或许无法及时回温,确保日本经济复苏无虞.

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