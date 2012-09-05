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市场报道 | 2012年 9月 5日 星期三 10:40 BJT

〔美国个股〕Capital One大股东荷兰国际集团欲出售全部持股

路透9月4日电---Capital One Financial(COF.N)表示,主要股东荷兰国际集团(ING)ING.AS打算在公开发行中出售对其的全部持股.

以Capital One周二收盘价每股56.49美元计,规模约5,400万股的售股交易价值约30亿美元.

据汤森路透数据,截至6月30日,荷兰国际集团旗下的ING投资管理公司持有Capital One的9.31%股权.

对荷兰国际集团来讲,此次售股是重组计划的一部分,而重组是其在2008年金融危机高峰期间接受100亿欧元援助的一个交换条件.(完)

--编译 艾茂林;审校 丁琦

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