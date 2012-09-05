〔澳新汇市〕澳元兑美元在六周低位附近徘徊,尽管澳洲GDP数据稳健

路透悉尼/惠灵顿9月5日电---澳元和新西兰元兑美元周三在六周低位附近徘徊,受累于大宗商品价格持续下跌和中国经济放缓,即便澳洲公布第二季国内生产总值(GDP)数据稳健.

澳洲统计局周三公布的数据显示,澳洲第二季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%,较上年同期增长增3.7%.第一季GDP修正为较上季成长1.4%.[ID:nSB1760484]