〔澳新汇市〕澳元兑美元在六周低位附近徘徊,尽管澳洲GDP数据稳健

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透悉尼/惠灵顿9月5日电---澳元和新西兰元兑美元周三在六周低位附近徘徊,受累于大宗商品价格持续下跌和中国经济放缓,即便澳洲公布第二季国内生产总值(GDP)数据稳健.
澳洲统计局周三公布的数据显示,澳洲第二季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%,较上年同期增长增3.7%.第一季GDP修正为较上季成长1.4%.[ID:nSB1760484]
但澳元兑美元AUD=D4依然承压,报1.0209美元,低于周二本地市场尾盘的1.0285.早盘一度跌至六周新低1.0190.支撑位料为7月25日低位1.0170.
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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