〔路透基点〕七家银行与致茂电子就20亿台币五年期贷款案签约--RLPC

路透台湾9月4日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,七家银行8月30日已与致茂电子(2360.TW)就20亿台币(6,700亿美元)五年期融资案签约.

台北富邦银行和合作金库银行各承诺3.5亿台币,共享委托主办行和簿记行头衔.额度行为玉山银行,承贷4亿台币.

另有四家银行加入为一般参贷行:彰化银行(2.5亿台币)、兆丰国际商业银行(2.5亿台币)、台湾银行(2亿台币)和元大商业银行(2亿台币).

贷款利率为二级市场商业本票利率加码71个基点,税前利率下限定为1.5%.

承诺3亿台币的银行将得到含所有成本费用73.5个基点,预付费用为10个基点.承诺2亿台币的银行将得到含所有成本费用72.3个基点,预付费用为5个基点.

承诺费用为15个基点.

贷款宽限期为两年,每半年偿还一次,分七期不等额偿还:前六期各偿还10%,第七期偿还40%.平均年限为3.95年.

融资将用于资本支出.

致茂电子在台湾证交所上市,提供全方位设备测试和自动化方案.(完)