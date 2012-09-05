〔新债招标〕中国七年期国债中标结果基本与预期持平,需求尚可(更新版)

国际油市：油价基本持稳，美国增产与看涨押注创纪录多空相抵
路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。
(新增交易员评论)
* 七年期国债中标收益率3.25%,基本符合预期
* 进出口行五年期固息债利率3.78%,亦与预期持平
* 经济寻底且流动性向好一定程度提振买需
路透北京9月5日电---中国周三招标发行的七年期国债和中国进出口银行五年期固息债,中标利率均基本与预期持平.国内经济寻底之路尚未结束,加之近期虽资金价格有所波动但流动性向好,都在一定程度上提振了一级市场的买需.
今日招标的七年期国债边际中标利率达3.29%,交易人士认为,这可能与大行近期对国债的配置需求较弱有关.
"我觉得今天需求其实还可以,但是大行需求弱一点,其实加权中标利率比较符合预期,但是边际比较高."上海一银行交易员称,"大行不知道为什么,他们最近可能配置国债的力量比较小吧."
业内人士透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币七年期固息国债,中标利率为3.25%,基本符合此前3.24%的市场预测均值;该期债首场投标倍数1.47倍,边际(最优)中标利率为3.29%.
他们并透露,同日中国进出口银行在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率3.78%,基本符合此前的预测均值3.79%.该期债投标倍数为1.9倍.[ID:nSB1760744]
二级市场上,剩余期限约9.76年的国债120010CN120010=CFXS最新成交收益率在3.2750%,上日末笔为3.2500%;剩余期限约4.849年的进出口行固息债120309券最新成交对应收益率tCN120309=CFXS为3.7908%,上日尾盘为3.80%.
中国大型投行--中金公司此前发布中国利率策略月报认为,资金面对债市的冲击接近尾声,并考虑到三季度经济下行压力继续增大,不排除央行通过下调逆回购发行利率引导货币市场利率重新下行的可能.总来看,9月债券收益率进一步上升空间不大,并存在小幅回落的可能,维持哑铃型组合建议,3-5年期政策性银行债相对价值有所提升.[ID:nSB1757870]
该期新债为财政部今年第16期记账式附息国债,利息按年支付.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.
该期债9月6日开始发行并计息,9月10日发行结束,9月12日起上市交易.(完)
--发稿 康熙泽/丁淑琴; 审校 杨淑祯
路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。
这是2015年3月来最高水准，当时触及80，但仍远低于100。数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
路透2月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，交投迟滞，受美元 走强的情况下，农产品期货下滑打压。 “期棉是对宏观因素做出反应，这些因素打压其他商品。”法国兴业 银行分析师Gabriel Crivorot称。 美国小麦期货大跌2%，至近三周低点，玉米和大豆期货也跌至数周低 点。 美元兑一篮子主要货币持稳，本周美国总统特朗普将就经济发表讲话 ，且多位美联储官员也将讲话。 5月合约 收低0.45美分，或0.6%，报每磅76.12美分，交易区间 为76.03-77.14美分。 期货市场总成交量下降106口，至18,590口。数据显示，前一交易日 未平仓合约增加1,372口，至262,765口。 美元指数 微升0.06%。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommo dity CRB指数 下挫0.55%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)