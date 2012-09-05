《热点透视》油价上涨并不需要动用战略储备加以应对

国际油市：油价基本持稳，美国增产与看涨押注创纪录多空相抵
路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison; 编译 张荻
路透伦敦9月4日电---国际油价自6月低点快速攀升,引发了对富裕国家动用战略石油储备的热议.释放储备为时尚早.不难看出,推动近期油价大涨的都属并不常见的短期性压力.这些因素应该会消退.此外,在供应未出现实质性的紧急情况时动用储备,将开出一个不好的先例.
布兰特原油和美国指标西德克萨斯中质油两个月来上涨约25%.在全球经济不景气的背景下,本轮涨势显得有些莫名其妙.但这也可以理解:墨西哥湾的飓风是一个因素.北海地区设备季节性维护以及新近出现的一个现象--沙特夏季空调使用高峰令石油需求上升,都是油价上涨背后的因素.
对西方主要央行再度放松政策的憧憬,也推动油价出现投机性上涨.伊朗核问题在夏季短暂平静后再度升温,油价上涨也不足为怪.
这些都不是过早动用紧急储备的理由.信贷紧缩、欧元区危机以及对美国"财政悬崖"的担忧似对油价构成相当持久的下行压力.更糟的是,释放储备可能适得其反.正如摩根大通分析师在报告中指出,若以色列认为对伊朗采取军事行动也不会引发破坏性的油价飙升,释放储备就增加了波斯湾供应出现大面积中断的可能性.
布兰特原油目前在每桶114美元,处在春季高点126美元和沙特非正式目标位100美元之间.油价长期居高不下,将对经济产生破坏作用,而目前全球经济根本无力承受.不过不应让战略储备成为政治工具.让高油价自己降温或许更好,战略储备还是留着应对真正的供应危机.(完)
--译文审校 郑茵
路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。
这是2015年3月来最高水准，当时触及80，但仍远低于100。数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
路透2月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，交投迟滞，受美元 走强的情况下，农产品期货下滑打压。 “期棉是对宏观因素做出反应，这些因素打压其他商品。”法国兴业 银行分析师Gabriel Crivorot称。 美国小麦期货大跌2%，至近三周低点，玉米和大豆期货也跌至数周低 点。 美元兑一篮子主要货币持稳，本周美国总统特朗普将就经济发表讲话 ，且多位美联储官员也将讲话。 5月合约 收低0.45美分，或0.6%，报每磅76.12美分，交易区间 为76.03-77.14美分。 期货市场总成交量下降106口，至18,590口。数据显示，前一交易日 未平仓合约增加1,372口，至262,765口。 美元指数 微升0.06%。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommo dity CRB指数 下挫0.55%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)