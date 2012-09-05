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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 16:01 BJT

〔德国数据〕8月服务业PMI终值为48.3,创2009年7月以来最低

路透柏林9月5日电---德国服务业8月萎缩速度为逾三年来最快,因企业新订单减少且未完成订单下滑,显示欧债危机正在严重冲击德国经济.

Markit8月服务业采购经理人指数(PMI)从7月的50.3降至48.3,跌破50荣枯分水岭且低于调查长期均值53.0.

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