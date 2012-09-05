微软诺基亚寄望Lumia新机出奇制胜

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Tarmo Virki/Sinead Carew
路透赫尔辛基/纽约9月5日电---诺基亚NOK1V.HE将于周三在纽约和赫尔辛基同步发布该公司与微软(MSFT.O)合作的Lumia智能手机，这可能是他们向苹果(AAPL.O)、三星电子(005930.KS)及谷歌(GOOG.O)发出的最后一次大规模挑战。
微软和诺基亚希望Lumia智能手机能够成为回应全球手机行业激烈竞争的有力武器。
谷歌旗下的摩托罗拉移动(MMI.N)打算周三发布最新智能手机，亚马逊(AMZN.O)将于周四推出新的Kindle Fire平板电脑，苹果料于9月12日推出新的iPhone，三星电子表示最快于下个月开始销售自己的Windows手机。
Lumia 920和Lumia 820将搭载最新的Windows Phone操作系统，微软希望该系统能够挑战苹果的iOS和谷歌的Android。如果Lumia不能吸引消费者，可能意味着诺基亚的末日来临，也会对微软造成巨大打击。
泄露出来的照片显示，这两款Lumia手机和诺基亚此前推出的Windows手机外观相似，不过分析师认为这不足以改变局势。
"诺基亚必须推出更多新品，而且功能必须更为突出。必须要让消费者吃惊。"Pohjola Bank分析师Hannu Rauhala认为。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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