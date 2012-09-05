〔日本股市〕日经指数早盘触及四周新低,因美国经济数据令人失望

路透东京9月5日电---日本股市日经指数周三早盘触及四周新低,因美国制造业和建筑支出数据疲弱,令市场对全球经济放缓的忧虑升温.

日经指数.N225下跌0.8%,至8,702.34点,跌破75日移动均线8,768.78,日股可能连续第五个交易日收低.

交易商称,对中国相关股票的空头押注也拖累日本股市下滑.近来中国公布的经济数据令人失望,有关中国成长前景的疑虑压低日经中国50指数.NCHN下滑1.2%,该指数涵盖的50家日本公司拥有较高的中国曝险.

"目前日本市场的投资者主要担忧中国情势,不过美国数据使得投资者更急切观望将于周五出炉的就业数据,"三井住友投资信托(Sumitomo Mitsui Investment Trust)首席投资官Mass Odd说.

Odd称,日本股市已基本消化对欧洲央行(ECB)周四采取行动,降低重债国西班牙和意大利举债成本的预期.

东证股价指数.TOPX跌0.9%,报720.24点.交投温和,成交量为全天交投90日均值的47.8%.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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