〔路透基点〕烟台万华三年期境内贷款规模下调至5,000万美元--RLPC

路透香港9月4日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,烟台万华聚氨酯股份有限公司三年期境内子弹式贷款规模亦从原定的8,000万美元下调至5,000万美元.

三井住友银行(中国)有限公司牵头此案,并取消原定条款中该银行担保一项.

三井住友银行(中国)承贷2,500万美元,兆丰国际商业银行、中国信托商业银行和大新银行担任一般参贷行,各承贷1,300万美元、600万美元和600万美元.

消息人士透露,与此前报导相同,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点.承贷2,000万美元或以上的银行,含全部费用的最高价码为280个基点,承贷2,000万美元以下的银行含所有费用的最高价码为275个基点.

资金将用作运营资本.

各方于8月22日签约.

烟台万华上次在境内贷款市场融资是2011年8月,当时获得7,000万美元三年期贷款.三井住友和Westpac Banking Corp是委托主办行和簿记行.意大利西雅那银行上海分行和印度国家银行上海分行亦为贷款行.

烟台万华聚氨酯股份有限公司成立于1998年,公司主要生产聚醚聚氨酯硬泡绵、芳族聚胺和热塑性聚氨脂等产品.(完)