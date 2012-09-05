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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 15:58 BJT

〔法国数据〕8月服务业PMI终值意外降至49.2,企业加大裁员力度

路透巴黎9月5日电---法国服务业在8月呈现萎缩,浇灭了市场对于服务业可能增长的预期.与此同时,公司裁员幅度为近两年半以来最大,令未来几个月的经济好转期望变得渺茫.

Markit/CDAF报告显示,法国8月服务业采购经理人指数(PMI)终值降至49.2,不及初值50.2和7月终值50.0.

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