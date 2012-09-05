〔韩国金融〕外资8月对韩国股市的净投资触及纪录高位

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透首尔9月5日电---周三公布的政府数据显示,海外投资者8月对韩国股市的净投资为6.6万亿(兆)韩元(58.2亿美元),创纪录水平.
韩国金融监督管理局(FSS)在声明中称,外资在8月转为买超韩股,为3月以来首见,因冒险意愿改善和有利的套利条件,推升程式化交易.
但与外资大举买入韩股形成鲜明对比的是,8月当地债市外资净流出2.6万亿韩元,流出规模为2011年12月以来最大.当月外资对韩国证券市场的净投资总额增长4.0万亿韩元,为2月以来最高.
FSS将8月债市资金流出归因于2.8万亿韩元债券到期的赎回.近期因揣测韩国央行降息导致债券价格上涨,也引发了当月的获利了结,使得外资在当地债市的净购买量降至2010年12月以来最低.
但外资的债市净投资或在9月反弹,此前穆迪在8月27日将韩国的主权信用评级从A1上调至Aa3.FSS表示,外资在8月28日至31日期间买超了6,217亿韩元韩国债券.
挪威、瑞士和中国的投资机构在8月继续增持韩债仓位.一位FSS官员表示,挪威主权财富基金和瑞士央行在当月各进行了一些投资,但未透露细节.(完)
--编译 丁琦;审校 吴云凌
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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