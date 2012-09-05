〔韩国金融〕外资8月对韩国股市的净投资触及纪录高位

路透首尔9月5日电---周三公布的政府数据显示,海外投资者8月对韩国股市的净投资为6.6万亿(兆)韩元(58.2亿美元),创纪录水平.

韩国金融监督管理局(FSS)在声明中称,外资在8月转为买超韩股,为3月以来首见,因冒险意愿改善和有利的套利条件,推升程式化交易.

但与外资大举买入韩股形成鲜明对比的是,8月当地债市外资净流出2.6万亿韩元,流出规模为2011年12月以来最大.当月外资对韩国证券市场的净投资总额增长4.0万亿韩元,为2月以来最高.

FSS将8月债市资金流出归因于2.8万亿韩元债券到期的赎回.近期因揣测韩国央行降息导致债券价格上涨,也引发了当月的获利了结,使得外资在当地债市的净购买量降至2010年12月以来最低.

但外资的债市净投资或在9月反弹,此前穆迪在8月27日将韩国的主权信用评级从A1上调至Aa3.FSS表示,外资在8月28日至31日期间买超了6,217亿韩元韩国债券.

挪威、瑞士和中国的投资机构在8月继续增持韩债仓位.一位FSS官员表示,挪威主权财富基金和瑞士央行在当月各进行了一些投资,但未透露细节.(完)