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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 15:55 BJT

〔意大利数据〕7月Markit服务业PMI为44.0,仍连续第15个月萎缩

路透罗马9月5日电---周三数据显示,意大利服务业活动8月连续第15个月萎缩,因新订单进一步下滑,但整体指标和新订单分项指标的下滑步伐均较上月有所放缓.

意大利8月Markit/ADACI企业活动指数从7月的43.0升至44.0,但仍远低于50的荣枯分水岭.

8月数据好于路透访问的12名分析师平均预估的43.0.

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