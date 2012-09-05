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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 15:22 BJT

〔表格〕瑞士8月CPI较前月持平,较上年同期下滑0.5%

路透苏黎世9月5日电---瑞士联邦统计局周三公布,瑞士8月消费者物价指数(CPI)较前月持平,较上年同期下滑0.5%,路透预估分别为上升0.1%和下滑0.4%.

以下为详细数据:

2012年8月 2012年7月 2011年8月

较上月变动% 持平 -0.5 -0.3

较上年同期变动% -0.5 -0.7 0.2

指数(2010年12月=100) 99.0 99.0 99.4 (完)

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--编译 侯向明;审校 王洋

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