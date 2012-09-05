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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 16:09 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--9月5日

路透伦敦9月5日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 215,050 -3,750

锡 11,660 -25

铅 304,475 -1,250

锌 948,050 -1,500

铝 4,874,625 -3,850

镍 120,054 +384

铝合金 83,020 -640

NASAAC 149,280 -20

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 田建华;审校 王兴亚

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