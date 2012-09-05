〔中国债市动态〕七天回购利率反转现券收益率跌势受抑,关注明日逆回购

路透上海9月5日电---中国银行间债市周三早盘短期限央票收益率跌势受抑,三至五年的国债收益率甚至一度有所上行,因七天回购利率V字型反转攀升压制现券走势.

交易员并称,近日机构对七天期质押式回购利率定位争夺十分激烈,今日的大幅反弹亦不意味市场资金面发生明显变化.在没有其他新增影响因素的情况下,明日的公开市场逆回购操作利率成为现券和资金市场的共同关注重点.

银行间市场周三早盘七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS调头向上,并再度恢复至央行同期限逆回购定价附近.交易员表示,七天期利率走出昨日的"洼地"实属正常,而部分大行开盘做价,为市场定下基调.[ID:nSB1760694]

上海一银行交易员称,因回购利率普遍上涨,昨日较为明显的利率债收益率跌势受抑.除短期央票等收益率降幅减小外,早盘三至五年国债收益率甚至一度略涨,幅度"大概2-3个(基)点吧."

他并表示,除回购利率上行因素,今日招标的七年期国债结果,亦加大同期限国债波动.

财政部周三招标发行的七年期国债和进出口银行五年期固息债,中标利率均基本与预期持平.国内经济寻底之路尚未结束,加之近期虽资金价格有所波动但流动性向好,都在一定程度上提振了一级市场的买需.[ID:nSB1760874]

剩余期限约6.76年的国债120010券今日收益率先涨后跌,至北京时间11:28,最新成交收益率tCN120010=CFXS为3.25%,持平于上日尾盘;剩余期限约4.45年的国债120003券走势与其类似,北京时间11:54,最新成交tCN120003=CFXS在3.0474%,亦接近上日尾盘位置.

不过交易员指出,七天期回购利率的大涨大跌,或仅是机构对其定价权的争夺,目前看来市场资金面并未有实质性变化,因此现券总体未脱观望整理走势,进一步等待明日公开市场逆回购利率的指引.

央行公开市场周二进行的950亿元人民币的逆回购操作,其中七天期逆回购中标利率持平于3.40%,与二级市场七天期质押式回购加权当前水平接近,但高出上日后者2.5%的加权利率约90个基点(bp).[CN/MMTCN](完)