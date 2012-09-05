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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 12:07 BJT

《全球市场》亚股下跌,ECB会议与美国非农就业数据公布前市场陷入焦虑

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1%至五周低位,日股日经指数跌0.7%

* 欧元下滑但仍处于近期区间,美元/日圆上涨

* 澳元兑美元触及六周新低,受中国经济忧虑拖累

路透东京9月5日电---亚洲股市周三触及五周低位,欧元亦下跌.在欧洲央行(ECB)周四会议以及周五美国就业数据公布前,投资者心情愈发焦虑.

欧洲央行行动力度有可能低于早先预期,投资者对此做好准备.然而,如果欧洲央行令人失望,并且美国就业数据不佳,仍将提高政府需采取更多措施以应对全球忧虑的可能性.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下挫1%至五周低位.材料类股.MIAPJMT00PUS跌2%,迄今表现最差,并拖累澳洲股市下跌1%至一个月低点.

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