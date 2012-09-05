《全球市场》亚股下跌,ECB会议与美国非农就业数据公布前市场陷入焦虑

国际油市：油价基本持稳，美国增产与看涨押注创纪录多空相抵
路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1%至五周低位,日股日经指数跌0.7%
* 欧元下滑但仍处于近期区间,美元/日圆上涨
* 澳元兑美元触及六周新低,受中国经济忧虑拖累
路透东京9月5日电---亚洲股市周三触及五周低位,欧元亦下跌.在欧洲央行(ECB)周四会议以及周五美国就业数据公布前,投资者心情愈发焦虑.
欧洲央行行动力度有可能低于早先预期,投资者对此做好准备.然而,如果欧洲央行令人失望,并且美国就业数据不佳,仍将提高政府需采取更多措施以应对全球忧虑的可能性.
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下挫1%至五周低位.材料类股.MIAPJMT00PUS跌2%,迄今表现最差,并拖累澳洲股市下跌1%至一个月低点.
路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。
这是2015年3月来最高水准，当时触及80，但仍远低于100。数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
路透2月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，交投迟滞，受美元 走强的情况下，农产品期货下滑打压。 “期棉是对宏观因素做出反应，这些因素打压其他商品。”法国兴业 银行分析师Gabriel Crivorot称。 美国小麦期货大跌2%，至近三周低点，玉米和大豆期货也跌至数周低 点。 美元兑一篮子主要货币持稳，本周美国总统特朗普将就经济发表讲话 ，且多位美联储官员也将讲话。 5月合约 收低0.45美分，或0.6%，报每磅76.12美分，交易区间 为76.03-77.14美分。 期货市场总成交量下降106口，至18,590口。数据显示，前一交易日 未平仓合约增加1,372口，至262,765口。 美元指数 微升0.06%。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommo dity CRB指数 下挫0.55%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)