〔中国汇市〕人民币早盘随欧元微幅走跌,6.34元强阻力位前客盘表现平静

* 人民币早盘微幅走跌

* 中间价随隔夜欧元走低

* 客盘平静,现汇价格窄幅波动

* 日内6.345元料阻力较大

* 希拉里访华料影响有限,因人民币升值压力已减轻

路透北京9月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘微跌.中间价随隔夜欧元走势开低至逾两周来最弱水平,客盘表现平静,现汇价格在中间价上方窄幅波动.

上海一位银行交易员反映,客户当前对价格十分敏感,6.34元阻力位很重要,昨天即期汇价走强至6.34元下方时刺激作用比较大,客户趁美元便宜入场购汇令美元反弹,今天预计6.345元阻力较大,有可能会跌破6.35元.

北京时间12:05,人民币兑美元即期报6.3481元,上日收报6.3473元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3460元,上日中间价为6.3402元.

上述交易员称,人民币中间价和早盘的走势跟隔夜欧元下跌有关系,感觉目前欧元利好消息出得差不多了,而反过来美国的利空有点出尽的意思,所以欧元有些走软.

欧元兑美元在连涨两日后走软,投资者越发谨慎地认为,欧洲央行解决区内债务危机的计划可能缺少细节.东京汇市欧元/美元EUR=跌0.3%至1.2531,脱离周二高点1.2629,但仍未远离上周五高点1.26378,这是其7月初以来的最高点.[FRX/CN]

美国国务卿希拉里·克林顿9月4日至5日访华.这是她今年以来第二次访华.

该交易员认为该事对人民币汇率影响不大,当前人民币升值的政治压力已经小很多,随着贸易顺差占GDP比重的减小,人民币低估幅度已经下降,升值动力也很小.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4440/25,上日尾盘为6.4350.

北京时间12:07,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3490/30元,上一交易日尾盘报6.3465元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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