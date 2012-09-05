〔德国个股〕朗盛中国常州的EPDM化工厂今动工建设,总投资2.35亿欧元

路透上海9月5日电---德国特殊化学品集团朗盛(LXSG.DE)周三宣布,其全球最大的三元乙丙橡胶(EPDM)工厂今天在中国江苏常州动工兴建,该工厂总投资2.35亿欧元,是迄今为止朗盛在中国最大的单笔投资项目.

公司新闻稿称,新工厂已从当地主管部门取得所有必要的许可证,预计将于2015年建成投产,工厂设计年产能16万吨.而与该工厂毗邻的一家在建的甲醇制烯烃(MTO)工厂将为朗盛供应主要原材料-乙烯和丙烯.

朗盛是全球领先的三元乙丙橡胶供应商.受汽车和建筑行业的驱动,中国对于三元乙丙橡胶的需求年增速达8%,是全球需求增速的两倍.朗盛预计,未来数年中国仍将是全球最大的三元乙丙橡胶进口国.

中国已是朗盛全球最大的市场之一,目前其在大中华区拥有九家全资子公司和一家合资公司.去年其大中华区销售额超过9.9亿欧元,今年目标为10亿欧元.

2005年朗盛自拜耳(BAYGn.DE)独立出来,其2011年全球销售总额为87.75亿欧元,在全球拥有约16,900名员工,分布在31个国家的48个生产基地,核心业务包括开发、生产并销售塑料、橡胶、化学中间体产品和特殊化学品.(完)