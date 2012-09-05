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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 12:45 BJT

〔中国新债〕招商证券下周一招标发行20亿元短融,期限90天

路透上海9月5日电---中国招商证券股份有限公司(600999.SS)周三公告称,将于下周一(10日)招标发行
今年第三期20亿元人民币短期融资券,期限90天.

  具体条款如下:

  发行人    发行额度  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 招商证券       86       20       3    9/10招标      工商银行     AAA       9/11       9/12  
 (600999.SS)                        (14:00-15:00)    农业银行等
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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