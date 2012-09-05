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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 13:23 BJT

〔印尼经济〕央行预计2012年经济增长率为6.4%,通胀率4.7%

路透雅加达9月5日电---印尼央行总裁Darmin Nasution周三表示,央行预计印尼2012年全年经济增长率为6.4%,明年升至6.6%.他并称,央行在提振经济同时也将采取措施控制通胀.

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