〔中国新债〕大唐集团周四将发50亿元超短期融资券,期限九个月

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透上海9月5日电---中国大唐集团公司周三公告称,将于周四(6日)簿记建档发行50亿元人民币 超短期融资券,期限九个月(270天). 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 大唐集团 300 50 9 9/6簿记建档 工商银行 AAA 9/7 9/10 浦发银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 边竞; 审校 杨淑祯
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。