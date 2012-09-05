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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 12:46 BJT

〔中国新债〕大唐集团周四将发50亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海9月5日电---中国大唐集团公司周三公告称,将于周四(6日)簿记建档发行50亿元人民币
超短期融资券,期限九个月(270天).

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  大唐集团     300       50        9    9/6簿记建档   工商银行    AAA         9/7       9/10
                                                      浦发银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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