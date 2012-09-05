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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 12:53 BJT

〔中国新债〕国家电网下周三将发行100亿元中期票据,期限五年

路透上海9月5日电---中国国家电网公司周三公告称,将于下周三(12日)在银行间债市簿记建档发行100亿
元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

    发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)    (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  国家电网公司  100      100        5    9/12簿记建档  农业银行     AAA       9/13       9/14
                                                       兴业银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校

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