〔日本能源〕日本将扩充国家战略油品储备,新增三种油品

路透东京9月5日电---日本经济产业省官员表示,日本将扩充国家战略油品储备,首次将汽油、柴油和A级燃料油加入储备中,以更好地应对类似去年震灾那样的危机.

日本是全球第三大石油消费国,目前其油品战略储备中只有煤油.经济产业省官员周三表示,日本将在明年3月31日前,在国家储备中分别加入能满足一天消费量的汽油、柴油、煤油和A级燃料油.

据称,在去年遭受震灾和海啸打击的日本东北部地区,那四种油品是最亟需的油品.

日本众参两院在8月底批准对国家储备相关立法的修订后,油品储备扩充有望得到落实.

以前,日本释放战略油品储备仅限于出现石油供应中断的情况下,但法律修订后,允许释放储备用于弥补国内部分地区因自然灾害而出现的供应短缺.

自2009年以来,日本为应急一直储备着可满足一天消费量的煤油,总计82万桶.

官员表示,扩充储备后,日本战略油品储备中将分别包含相当于一天消费量的汽油、柴油、A级燃料油,以及相当于两天消费量的煤油.(完)