三星两台OLED电视赴柏林参展途中不翼而飞

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
(本文由路透中文网编译)
路透首尔/柏林9月4日电---三星电子(005930.KS)周二称，该公司两台高级OLED（有机发光二极管）电视机在被送往德国柏林参加国际消费电子展（IFA）的途中不翼而飞。
三星一名发言人称，这两台电视机在8月21-28日期间丢失，但也表示，这不影响三星OLED电视机参加柏林展会，因为该公司展览室还有很多此类电视机。
德国警方一名发言人称，三星已正式报案，但他们不清楚这两台电视机在何处丢失，以及是否还在德国。
对于该公司是否认为此次事件可能涉及行业间谍活动，以及该技术的泄露是否会对其财务带来影响，三星拒绝置评。
据媒体报导，该事件可能是为窃取三星先进技术的盗贼所为，而这一技术的泄露或将让三星损失数十亿美元。
外界广泛认为OLED显示设备是LCD（液晶显示器）的继任产品，因OLED显示屏比其他屏幕更轻、更薄且更坚硬，目前被用于三星的Galaxy Note等智能手机中。
但对于较大的OLED设备如电视机，当前若面向大众市场销售，价格太高。据称三星与LG的55英寸OLED电视机价格约为一万美元，是同样大小LCD电视机的10倍。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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