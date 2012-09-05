〔中国汽车〕未来四年将再次进入稳定增长期,但两极分化趋明显--艾睿铂

路透上海9月5日电---基于中国国内居民收入不断提高,国际商业咨询机构--艾睿铂(AlixPartners)预计,未来四年内中国汽车市场将保持8-12%的稳健成长,尽管上半年中国汽车业增速放缓.

该机构周三发布中国汽车行业展望年度报告称,中国汽车产业的产能过剩局面短期无法消除,竞争将更加激烈,业内两极分化现象日趋明显,本土品牌厂商将面临更大的经营压力.

艾睿铂董事总经理罗曼指出,"尽管短期有波动,但从四到五年的时间来看,(中国汽车业)增长还是会落在8-12%的区间内."

中国汽车工业协会数据显示,今年1-7月共销售乘用车873.51万辆,同比增长7.53%.不过该协会最新报告将今年中国乘用车销量同比增速预测上调至1,609万辆,增速达11.1%;年初预测增速为9.5%,同时将整体汽车市场的销量同比增幅预期维持在8%.

报告亦指出,国内整个汽车行业的平均产能利用率已从2010年的85%下降至目前的约70%,而75%-80%的产能利用率是业内公认的盈亏平衡区间.其中本土品牌厂商约有一半未达该盈亏平衡区间,而19家合资整车厂商中,仅有一家产能利用率低于该水平.

报告认为,这一现象将引发未来汽车销售价格将继续打折,而且本土整车厂商出口压力不断增大,力图通过出口消化多余产能.

艾睿铂董事李丽华表示,在成熟国家汽车产业的发展过程中,汽车销量与人均可支配收入相关性最大,中国中产阶级的扩大为汽车业发展奠定坚实基础.而从千人乘用车拥有量来看,中国正在进入一个快速发展阶段.

报告预计,中国年收入超过6万元的家庭明年将达到6,560万户,占国内总家庭数26.8%,而2010年的占比仅19.5%.而去年中国千人乘用车拥有量为53辆,从日本和韩国发展历程看,未来十年中国将进入快速增长期.

"中国有自身的特殊情况,人口基数大,资源有限.我们在做增速预测时,已充分考虑了这些因素."她说.(完)