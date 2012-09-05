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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 14:02 BJT

〔日本经济〕央行委员宫尾龙藏称将检视经济前景并准备在必要时行动

路透日本下关9月5日电---日本央行审议委员宫尾龙藏周三表示:

* 日本央行在检视经济和物价前景之后,准备好在必要时采取行动

* 必须关注非常规政策的副作用

* 依然认为日本经济走向复苏,但存在复苏时间推迟的风险

* 全球避险情绪不利于日本央行放宽政策的努力

* 日本央行买入外国债券相当于汇市干预,这在法律上是禁止的.(完)

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