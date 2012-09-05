〔台湾股市〕收低1.1%,电子与金融保险类指数跌势拖累大盘

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透台北9月5日电---台湾股市周三收低1.1%,追随其它地区股市的跌势.在周四的欧洲央行会议和周五的美国非农就业数据公布之前,投资者情绪谨慎.
加权股价指数.TWII收低83.91点至7,367.44,电子类指数.TELI和金融保险类指数.TFNI均下跌逾1%,拖累大盘.
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超12.78亿台币,本月累计卖超17.14亿.[ID:nST0547215]
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW升至724.50亿台币,上日为719.23亿.(完)
--编译 李春喜;审校 白云
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路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。