版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 13:47 BJT

〔台湾股市〕收低1.1%,电子与金融保险类指数跌势拖累大盘

路透台北9月5日电---台湾股市周三收低1.1%,追随其它地区股市的跌势.在周四的欧洲央行会议和周五的美国非农就业数据公布之前,投资者情绪谨慎.

加权股价指数.TWII收低83.91点至7,367.44,电子类指数.TELI和金融保险类指数.TFNI均下跌逾1%,拖累大盘.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超12.78亿台币,本月累计卖超17.14亿.[ID:nST0547215]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW升至724.50亿台币,上日为719.23亿.(完)

--编译 李春喜;审校 白云

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐